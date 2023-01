எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்க பார்த்தியா? பாலக்காடு டூ மும்பை..ரூ.8.55 லட்சம் போச்சே! அலறிய பெண்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இளம்பெண் ஒருவர் பேஸ்புக் மூலம் பழகி ஆசை வலையில் சிக்கி சுமார் ரூ.8.55 லட்சத்தை இழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளாவின் புடுசெரி பகுதியை சேர்ந்தவர் இளம்பெண் ரேவதி(பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது). இவருக்கும் மும்பை கோலிவாடா ஜிடிபி நகர் ஜிகே பேசின் மார்க் காலணியை சேர்ந்த திபேஷ் சந்தோஷ் மசானி எனும் இளைஞருக்கும் பேஸ்புக் மூலம் நட்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. முதலில் திபேஷ்தான் ப்ரண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் அதனை ரேவதி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பின்னர் மெசேஜ் மூலம் தொடர்ந்து பேசி பேசி தனது ரெக்வஸ்ட்டை ஏற்க வைத்திருக்கிறார் திபேஷ்.

தொடக்கம் முதல் தான் ஒரு பெரிய பணக்காரர் என்றும், வாழ்க்கையின் பல விஷயங்களை இளைமையிலேயே அனுபவித்து விட்டதாகவும் எனவே வாழ்க்கையை வெறுத்துவிட்டதாகவும் பேசி வந்துள்ளார். இப்படியே பேசி வருகையில் ஒருநாள் ரேவதியை நிச்சயம் நேரில் சந்திப்பதாக திபேஷ் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதேபோல தான் வரும்போது விலையுயர்ந்த பரிசை வாங்கி வருவதாகவும் கூறியுள்ளார். இப்படியே நாட்கள் சென்றிருக்கின்றன.

எல்ஜிபிடி+ திருமணம் அங்கீகாரம்! வழக்கை கையில் எடுத்த உச்சநீதிமன்றம்! மத்திய அரசுக்கு முக்கிய உத்தரவு

English summary

An incident in Kerala where a young woman fell into the trap of dating through Facebook and lost around Rs 8.55 lakh has caused a great shock.