கேரளாவின் மாபெரும் சாதனை..ஒரே நாளில் 4.50 லட்சம் பேருக்கு வேக்சின்.. தீவிர நடவடிக்கையில் வீணா ஜார்ஜ்

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: கொரோனா தடுப்பு பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வரும் கேரள அரசு, நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் சுமார் 4.50 லட்சம் பேருக்குத் தடுப்பூசி போட்டு சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. 2ஆம் அலை உச்சத்தில் இருந்து போது 4 லட்சம் வரை சென்ற வைரஸ் பாதிப்பு இப்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது,

மும்பையில் 4 நாட்கள் கனமழை.. 5ஆவது நாளாக இன்று வெளுத்து வாங்கும்.. ரெட் அலர்ட் வார்னிங்

எனவே, கொரோனா அடுத்த அலை ஏற்படுவதற்கு முன் வேக்சின் பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள பல்வேறு மாநிலங்களும் தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன.

English summary

Kerala achieved a milestone on Saturday as it vaccinated over 450,000 people. Kerala health minister Veena George shared that 1.6 million people have been inoculated so far this week alone.