மூதாட்டி உடலுடன் சிரித்தபடி போஸ்.. சர்ச்சையில் சிக்கிய கேரள குடும்பம்.. மகன் விளக்கம்

Thiruvananthapuram

oi-Jaya Chitra

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் மூதாட்டியின் சடலத்தைச் சுற்றி நின்று, குடும்பத்தினர் சிரித்தபடி எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் இணையத்தில் பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கியது. அதைத் தொடர்ந்து, அக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்தோர் அப்புகைப்படம் எந்தமாதிரியான சூழ்நிலையில் எடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

துக்க வீடு என்றாலே அனைவரும் சோகமயமாகத்தான் இருப்பார்கள். ஆனால் திருமண வீட்டில் குடும்பத்தினர் அனைவரும் சேர்ந்து மணமக்களோடு, குரூப் போட்டோ எடுத்துக் கொள்வது போல, துக்க வீட்டில் யாராவது புகைப்படம் எடுப்பார்களா? அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தால், நிச்சயம் அது மற்றவர்களுக்கு பேசுபொருளாகத்தானே இருக்கும். அப்படித்தான் கேரளாவில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது.

இறந்த மூதாட்டியின் சடலத்தைச் சுற்றி குடும்பத்தினர் அனைவரும் சிரித்தபடி போஸ் கொடுத்து எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம்தான் அந்த சர்ச்சைக்குக் காரணம்.

English summary

A family from Kerala's Pathanamthitta district commented on the criticisms they faced for posing happily alongside an elderly mother's casket. The family said their mother lived a happy life and added that they had no regrets about taking the picture.