மத்திய அரசை தொடர்ந்து.. பிஎஃப்ஐக்கு கேரள அரசும் தடை.. வெளியானது அரசாணை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் மற்றும் அதன் துணை அமைப்புகள் மீது மத்திய அரசு தடை விதித்து உள்ள நிலையில் இதை கேரளாவிலும் அமல்படுத்துமாறு அம்மாநில மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு அரசு அரசாணை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

கடந்த 22 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் அலுவலகங்களில் சோதனை செய்த என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் முக்கிய தலைவர்கள் பலரை கைது செய்து இருக்கிறார்கள்.

இதனை கண்டித்து அந்த அமைப்பினர் மட்டுமின்றி பல்வேறு மதசார்பற்ற இயக்கங்களும், கட்சிகளும் நாடு முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

While the Union government has imposed a ban on the Popular Front and its subsidiary organizations, the Kerala government has issued an ordinance to implement this in Kerala as well.