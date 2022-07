கடவுள் தேசத்துக்கு வந்த சோதனை! குரங்கு அம்மையை அடுத்து ‘பன்றி காய்ச்சல்’! 300 பன்றிகளை கொல்ல முடிவு?

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளா மாநிலத்தில் கொரோனா, குரங்கு அம்மை பாதிப்புகளால் மக்கள் பீதியடைந்துள்ள நிலையில், அங்குள்ள இரு பண்ணைகளில் பன்றிக் காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு வளர்க்கப்படும் 300 பன்றிகளை கொல்ல அரசு முடிவெடித்துருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

While people are panicking due to the effects of Corona and monkeypox in Kerala, it has been reported that the government has decided to kill 300 pigs raised there as swine flu has been confirmed in two farms there.