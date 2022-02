கிறிஸ்தவரை மணம் முடித்த தலித் பெண்ணுக்கு ஜாதிச்சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்: கேரள உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கிறிஸ்தவரை திருமணம் செய்து கொண்ட தலித் பெண்ணுக்கு சாதிச் சான்றிதழை மறுக்க முடியாது என்று கேரள உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒரு நபரை வேறொரு சமூகத்துடன் திருமணம் செய்துகொள்வது ஜாதிச் சான்றிதழை வழங்குவதில் எந்த தாக்கமும் இல்லை என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

கேரளாவில் கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவரைத் திருமணம் செய்து கொண்டதற்காக இந்து-குர்வான் சமூகத்தைச் சேர்ந்த, பட்டியல் சாதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு கிராம நிர்வாக அலுவலர் சாதி சான்றிதழ் கொடுக்க முடியாது என்று மறுத்து விட்டார்.

English summary

The Kerala High Court has ruled that a Dalit woman who marries a Christian cannot be denied a caste certificate. The court held that marrying a person to another community had no bearing on the issuance of a caste certificate