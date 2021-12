இது ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விருது... புன்னகையோடு கூறும் மிஸ் டிரான்ஸ் குளோபல் ஸ்ருதி சித்தாரா

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: எனக்காக, நான் சார்ந்துள்ள எனது சமூகத்திற்காக, என் நாட்டிற்காக, உலக திருநங்கை அமைப்புக்காக, ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட என அனைவருக்குமான விருதாக இந்த பட்டத்தை பார்க்கிறேன் என்று மிஸ் டிரான்ஸ் குளோபல் பட்டம் வென்ற ஸ்ருதி சித்தாரா கூறியுள்ளார்.

உலக திருநங்கை அழகி போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற கேரளாவைச் சேர்ந்த திருநங்கை ஸ்ருதி சித்தரா மிஸ் டிரான்ஸ் குளோபல் பட்டம் வென்றுள்ளார். இந்தியர் ஒருவர் இந்த பட்டத்தை வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும்.

உலகளவில் பெண்களுக்கென அழகிப் போட்டி நடைபெறுவது போல திருநங்கைகளுக்கான உலக அழகிப் போட்டி சமீபத்தில் நடைபெற்றது. கொரோனா காரணமாக நேரடியாக இல்லாமல் ஆன்லைன் வாயிலாக இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டது.

