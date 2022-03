பெட்ரூமில் கேமரா..கட்டிலில் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர்..“ஐ நோ” சைக்கோ கணவன்.. தற்கொலை செய்த பெண் ஜர்னலிஸ்ட்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : பெட்ரூமில் கேமரா பொருத்துவது கட்டிலுக்கு அடியில் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் வைப்பது உள்ளிட்ட சைக்கோ கணவனை சந்தேக சேட்டைகளால் இன்னலுக்கு ஆளான பெண் ஊடகவியலாளர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பெங்களூருவில் உள்ள ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்தில் கேரளாவைச் சேர்ந்த பெண் பத்திரிக்கையாளரான ஸ்ருதி நாராயணன் சீனியர் சப் எடிட்டராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக அலுவலகத்திற்கு செல்லாமல் இருந்த அவர், வேலவைட்ஃபீல்டில் உள்ள தனது குடியிருப்பில் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The suicide of a female journalist who was distressed by her husband's actions, including placing a camera in the bedroom and placing a voice recorder under the bed, has come as a shock to Kerala.