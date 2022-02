கரோடு TO கன்னியாகுமரி.. NH 66 நெடுஞ்சாலையால் ஏகப்பட்ட பலன்கள்.. தாமதத்தால் தவிக்கும் மக்கள்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கரோடு மற்றும் கன்னியாகுமரியை இணைக்கும் NH 66 நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணிகள் 4 ஆண்டுகளைக் கடந்தும் மந்தமாக நடைபெற்று வருவது அப்பகுதியின் வளர்ச்சியைக் கடுமையாகப் பாதிக்கிறது.

அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் உள்ள முக்காலா- கரோடு NH 66 புறவழிச்சாலை இந்த ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சாலை பயன்பாட்டுக்கு வரும் போது, அது மக்களுக்குப் பெரியளவில் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதேநேரம் இந்த நெடுஞ்சாலையில் கரோடு மற்றும் கன்னியாகுமரியை இணைக்கும் மீதமுள்ள பாதையில் கட்டுமானப் பணிகள் மந்தமாகவே நடைபெற்று வருகிறது. இது தெற்கு கேரளா மற்றும் தென் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் பாதிக்கும்

English summary

Very little progress on Karode and Kanyakumari stretch road on NH 66. The delay in commissioning the stretch is expected to hamper development prospects, both in South Kerala and South Tamil Nadu.