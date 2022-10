உடம்பெல்லாம் கீறி..கறி மசாலா தடவி! நடுநடுங்க வைத்த கேரள நரபலி! அடுத்தடுத்து வெளியாகும் ஷாக் தகவல்கள்

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் நாளுக்கு நாள் அது தொடர்பான பல்வேறு அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது அந்த வகையில் கொல்லப்படுவதற்கு முன் இருவரின் உடல்களின் கீறி அதில் கறி மசாலா பொடி தடவி கொடுமைப்படுத்திய சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

கேரள மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளை நரபலி சம்பவம் ஏற்படுத்தியது. கொல்லப்பட்டவர்களில் ஒருவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என தெரிய வந்துள்ள நிலையில் இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக பகவல்சிங், லைலா மற்றும் பெரம்புவாரைச் சேர்ந்த முகம்மது ஷஃபி ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள பகவால் சிங் வீட்டில் போலீசார் தடயங்களை சேகரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது வீட்டில் இருந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் 10 கிலோ மனித இறைச்சி மற்றும் மனித எலும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

While the incident of human sacrifice in Kerala has caused a great shock, various shocking information related to it is coming out day by day. In this way, the incident of torture by applying curry spice powder to the scratches on the bodies of two people before they were killed has come to light.