ஜப்தி நோட்டீஸ் அனுப்பிய அடுத்த நொடியில் யோகம்.. லாட்டரி பரிசால் ஒவர் நைட்டில் ஒபாமாவான மீன் வியாபாரி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் வீட்டு லோனை கட்ட முடியாமல் தவித்த மீன் வியாபாரிக்கு ஜப்தி நோட்டீஸ் கிடைத்த சில மணி நேரங்களில் ரூபாய் 70 லட்சத்துக்கான லாட்டரி பரிசுத்தொகையும் கிடைத்ததால் மீன் வியாபாரி ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரர் ஆகியிருக்கிறார்.

கேரளாவில் கடந்த ஓணம் பண்டிகை பம்பர் லாட்டரி சீட்டில் 25 கோடி ரூபாய் முதல் பரிசை அனூப் என்ற ஆட்டோ டிரைவர் தட்டி சென்றார்.

ஒரே நாளில் இந்தியா முழுவதும் பிரபலம் ஆன அனுப் அதன் பிறகு நிம்மதி இன்றி தவிப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டு புலம்பியது எல்லாம் வேற கதை..

A fishmonger who was unable to pay his home loan in Kerala has become a millionaire in a day as he received a lottery prize of Rs 70 lakh within a few hours of receiving the foreclosure notice.