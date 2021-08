தேங்காய் தானே உடைச்சேன்; அதை வைத்து இத்தனை மீம்ஸா..ரசித்த சசிதரூர்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: திருவனந்தபுரம் காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிதரூர், ஓணம் பண்டிகையின்போது, கோவிலில் தேங்காய் உடைத்த விஷயம்தான் இப்போது நாடு முழுக்க மீம்ஸ்சாக சுற்றி வருகிறது.

இதில் என்ன இருக்கிறது.. தேங்காய் உடைப்பது, இந்துக்கள் வழிபாட்டு முறையின் ஒரு அங்கம்தானே என்று நீங்கள் கேட்கலாம். தேங்காய் உடைத்த விதம்தான் மீம்களுக்கு காரணம்.

அவர் ஒரு கையில் தேங்காயை வைத்துக் கொண்டு ஓங்கி, இன்னொரு கை அதே நேரம் பூமியை பார்க்கும் வகையில் இருந்ததால், ஏதோ நடனம் ஆடுவது போன்ற தோற்றத்தை அது ஏற்படுத்தியது.

எனவே நெட்டிசன்கள் அதையே வித்தியாசமாக யோசித்து மீம் போடத் தொடங்கிவிட்டனர். இதை சசிதரூர் கூட ரசிக்கிறார். அவரே தனது பேஸ்புக், ட்விட்டர் பக்கங்களில் சுவாரசிய மீம்ஸ்களை ஷேர் செய்துள்ளார்.

Shashi Tharoor memes: Senior Congress leader Shashi Tharoor started a meme fest on Twitter last week when he shared a few pictures from his Onam celebrations where he decked in traditional attire, is seen smashing a coconut.