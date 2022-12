தொடர் சாவு.. குடும்ப சாபம்! குமரி பெண் சாமியாரை வீட்டில் விட்ட கேரளா குடும்பம் - மொத்தமா போச்சே

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: சாபத்தை போக்க பரிகார பூஜை நடத்துவதாக கூறி 55 சவரன் நகை மற்றும் 1.5 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்துச் சென்ற கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த பெண் மந்திரவாதி மீது கேரள போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கேளர தலைநகர் திருவனந்தபுரம் வெள்ளாயணி பகுதியை சார்ந்தவர் விஸ்வம்பரன். இவரது குடும்பத்தில் தொடர் பலர் உயிரிழந்து வந்ததால் இவர் மனமுடைந்து காணப்பட்டு உள்ளார்.

இதன் காரணமாக விஸ்வம்பரன், ஜோதிடர் ஒருவரை சந்தித்து உள்ளார். அவரை சந்தித்த ஜோதிடரோ பரிகார பூஜை நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kerala police have registered a case and are investigating a woman witch doctor from Kanyakumari who robbed 55 Savaran jewels and 1.5 lakh rupees on the pretense of performing a parikara pooja to remove the curse.