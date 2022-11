பத்திரத்தில் கையெழுத்து போடுங்க.. மணப்பெண்ணிடம் மாப்பிள்ளை நண்பர்கள் பண்ணிய அலப்பறை.. ஏன் தெரியுமா?

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் திருமணத்துக்கு பிறகு நண்பர்களுடன் வெளியே ஊர் சுற்ற அனுமதிக்கும்படி திருமணப்பெண்ணிடம் மாப்பிள்ளையின் நண்பர்கள் 50 ரூபாய் பத்திரத்தில் கையெழுத்து வாங்கிய சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

திருமணத்திற்கு முன்பு ஊருக்குள் பேட்டை ரவுடி என்று சொல்லும் அளவுக்கு சுற்றி வரும் பலரும் கல்யாணத்திற்கு பிறகு பொட்டி பாம்பாய் அடங்கிவிடுவதை நாம் பார்த்திருப்போம்.

80 கிட்ஸ் முதல் 2 கே கிட்ஸ் வரை இந்த பழக்கம் மட்டும் மாறவே இல்லை.

English summary

In Kerala, the incident of the groom's friends asking the bride to sign a 50 rupees bond to allow her to go out with her friends after the wedding is spreading fast on the internet.