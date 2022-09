கேரளாவின் "மதுவை" நினைவிருக்கிறதா? சாட்சியங்கள் காட்டிய விளையாட்டு.. ஹைகோர்ட் வழங்கிய பரபர தீர்ப்பு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் அட்டப்பாடியில் பசிக்காக உணவு திருடியதற்காக பழங்குடியின இளைஞர் ஒருவரை ஊர் மக்கள் சிலர் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 2018ல் நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தையடுத்து இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை ஜாமீனில் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.

ஆனால், சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் உயர்நீதிமன்றத்தை நாடினர். இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை இன்று நடைபெற்ற நிலையில், சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி செய்து குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஜாமீனை மறுத்துள்ளது உயர்நீதிமன்றம்.

The incident in Attappadi, Kerala, where a tribal youth was beaten to death by some villagers for stealing food for hunger has shocked the entire country. After this incident that took place in 2018, the accused had filed a case to release the people involved in the case on bail. However, after being denied bail in the special court, they approached the High Court. While the trial in this regard was held today, the High Court confirmed the judgment of the Special Court and denied bail to the accused.