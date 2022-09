அமித்ஷாவை சந்திக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ‘குஜராத்’ மேட்டர் பற்றி பேசுவாரா? ஹிண்ட் கொடுத்த அமைச்சர்!

Thiruvananthapuram

oi-Vignesh Selvaraj

திருவனந்தபுரம் : நாளை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், இன்று கேரளா செல்கிறார்.

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உடனான சந்திப்பின்போது, தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ள போதைப் பொருள் நடமாட்டத்திற்குக் காரணமான குஜராத் துறைமுகம் பற்றி பேசுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

நாளை அமித்ஷாவை சந்திப்பதற்கு முன்பாக இன்று கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனை சந்தித்து சில முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்துப் பேச இருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

கேரள அரசுடன் இணக்கமான உறவைப் பேணி வரும் முதல்வர் ஸ்டாலின், முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு சாதகமான பதில்களைப் பெற்று வருவாரா என பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

TN Chief Minister Stalin is going to Kerala today to attend a meeting with Home Minister Amit Shah. Chief Minister Stalin is said to talk about the Gujarat port, which is responsible for the increased drug traffic in Tamil Nadu.