கரெக்ட்டா மாலை போடும்போது.. திபுதிபுவென ஓடிய கல்யாண பெண்.. மாப்பிள்ளைக்கு செம டென்ஷன்.. ட்விஸ்ட்

Thiruvananthapuram

oi-Hemavandhana

திருவனந்தபுரம்: கழுத்தில் மாலை போடும் நேரத்தில் திடீரென மணப்பெண், மணமேடையைவிட்டு ஓடிவிட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை கேரளாவில் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

எத்தனையோ கல்யாணங்கள் தாலி கட்டுவதற்கு முன்பு நின்றுள்ளன.. அதில் ஆணோ, பெண்ணோ, இருவரில் யாராவது ஒருவர் காதல் விவகாரங்களில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பார்கள்.. அல்லது வரதட்சணை பிரச்சனைகள் ஏதாவது வெடித்துவிடும்.

இதனால் மணமேடை வரை வந்து திருமணங்கள் நின்றிருக்கின்றன.. அல்லது அதே கல்யாண மண்டபத்தில் யாரையாவது மாப்பிள்ளை, பெண்ணை பார்த்து திடீர் திருமணங்களும் நடந்துவிடும் நிகழ்வுகளும் உண்டு.

English summary

last minute why did the young woman stop off her wedding last minute and what happened actually in kollam kerala state