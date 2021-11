நெல்லையில் தொடர்மழையால் நிரம்பிய அணைகள்: தாமிரபரணியில் பெருகிய வெள்ளம் - செல்பி எடுக்கத் தடை

Tirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: பாபநாசம் மற்றும் சேர்வலாறு அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால் உபரி நீர் தாமிரபரணி ஆற்றில் திறந்து விடப்படுகிறது. நெல்லை மாவட்ட மக்கள் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ள தாமிரபரணி ஆற்றில் குளிக்க, செல்பி புகைப்படம் எடுக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவாகி உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையின்காரணமாக மழை பெய்து வருகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்து வரும் மழையின் காரணமாக குற்றால அருவிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது.

தென்காசி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கடந்த 4 நாட்களாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பாபநாசத்தில் 41 மில்லி மீட்டரும், சேர்வலாறு பகுதியில் 28 மில்லி மீட்டரும், மணிமுத்தாறு பகுதியில் 20 மில்லி மீட்டரும், நம்பியாறு பகுதியில் 29 மில்லி மீட்டரும், கொடுமுடியாறு பகுதியில் 70 மில்லி மீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது. அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் 17 மில்லி மீட்டரும், சேரன்மகா தேவி பகுதியில் 11 மில்லி மீட்டரும், நாங்குநேரியில் 16 மில்லி மீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது. மாவட்டத்தில் அதிக பட்சமாக கொடுமுடியாறு பகுதியில் 70 மில்லி மீட்டரும், ராதாபுரத்தில் 52.6 மில்லி மீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது.

போலி மருத்துவமனைகள் பற்றி செய்தி வெளியிட்ட செய்தியாளர்.. பீகாரில் எரித்துக் கொலை.. உடல் கண்டெடுப்பு!

English summary

Excess water is released into the Tamiraparani River as the Papanasam and Chervalaru dams reach full capacity. People in Nellai district have been banned from bathing in the flooded Tamiraparani river and taking selfies.