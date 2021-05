ரத்தத்திற்காக தெரு தெருவாக அலைந்த ஏழுமலை.. கடவுளாக வந்த கான்ஸ்டபிள் சையது.. திருச்சியில் நெகிழ்ச்சி!

Trichy

திருச்சி: கொரோனா காலத்தில் லாக்டவுன் காரணமாக மக்கள் வெளியே செல்ல சிரமப்பட்டு வரும் நிலையில்.. திருச்சியில் ரத்தத்திற்காக இளைஞர் ஒருவர் தெரு தெருவாக அலைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா காரணமாக முழு லாக்டவுன் போடப்பட்டுள்ளது. மளிகை பொருட்கள் வாங்க கூட அனுமதிக்காத வகையில் மிக தீவிரமான லாக்டவுன் போடப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம் வெளியே வரும் மக்களை அடிக்க கூடாது, தாக்க கூடாது, அவசரமாக வரும் மக்களிடம் போலீஸ் கண்டிப்பு காட்டினாலும், கனிவுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில்தான் திருச்சியில் நெகிழ வைக்கும் சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது.

English summary

A police constable helped a man to get his wife O positive blood during the lockdown in Trichy. The police constable gave money for the women C Section operation too.