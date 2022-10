சாயம் போகாத கட்சி திமுக.. ஜெயக்குமார் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.. அமைச்சர் கேஎன் நேரு பதிலடி!

Trichy

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: சாயம் போகாத கட்சி திமுக என்பதை ஜெயக்குமார் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் கே.என். நேரு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் 90 சதவிகித பணிகள் முடிவடைந்துள்ளதாகவும், இன்னும் சில வாரங்களில் அனைத்து பணிகளும் முடிவடையும் என்று தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான ஏற்பாடுகள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கும் அனைத்து துறை அதிகாரிகளை கொண்ட வாட்ஸ் ஆப் குழு அமைக்கப்பட்டு பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Minister K.N. Nehru replied back to Jayakumar that, He should know that DMK is a party that does not go away. Also Critized about the AIADMK Schemes.