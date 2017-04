பான் கார்டுடன் ஆதார் எண் இணைப்பது கட்டாயம் - சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு

பான் கார்டுடன் ஆதார் எண் இணைப்பது கட்டாயம் என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

Thursday, April 27, 2017, 17:18 [IST]

The Supreme Court has said that Modi government to decide validity of linking Aadhaar with Pan card.