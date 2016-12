அதிக அளவிலான புதிய 500 ரூபாய் நோட்டுக்கள் மீண்டும் வெளியிடப்படும்: அருண் ஜேட்லி

500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவித்த மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு ஆதரவு கொடுத்த மக்களுக்கு அருண் ஜேட்லி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

RBI has very large currency available; large part of currency replaced and more notes of Rs. 500 being released, says finance minister arun jaitley