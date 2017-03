உ.பி., உத்தரகாண்ட் முதல்வர்கள் யார்?.... டெல்லியில் இன்று பாஜக ஆட்சி மன்றக் குழு கூடுகிறது!

உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களின் முதல்வர்களைத் தேர்வு செய்ய பாஜகவின் ஆட்சி மன்றக் குழு கூட்டம் இன்று டெல்லியில் கூடுகிறது.

English summary

BJP’s Parliamentary board to meet today at Delhi and to decide the UP and UKhand Chief Ministers.