முதல்வர் ஓபிஎஸ் பயணம் திடீர் ரத்து... வக்கீல்களுடன் டெல்லியில் அவசர ஆலோசனை

டெல்லியில் வழக்கறிஞர்களுடன் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். தமிழக அரசே அவசர சட்டம் இயற்றி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முடியுமா என்பது குறித்து அவர் ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Chief Minister O.Paneerselvam canceled his returning trip to Chenna from Delhi. Chief Minister O.Paneerselvam discussing with laeyers in delhi about Jallikattu.