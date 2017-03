நாளை வெளியாகிறது 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்.. ஆட்சியைப் பிடிக்குமா பாஜக?

கோவா,உத்ரகாண்ட் மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களிலும் பாஜக அதிக இடங்கள் வர வாய்ப்பு உள்ளதாக தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் தெரிய வந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Counting of votes for the high- stakes assembly elections in Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa and Manipur will take place on Friday morning with trends expected to be available by 11 am.