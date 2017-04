இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம்.. தினகரன் நண்பரிடம் 3வது நாளாக போலீசார் விசாரணை

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுத்த விவகாரம் தொடர்பாக டிடிவி தினகரனின் நண்பர் மல்லிகார்ஜுனாவிடம் டெல்லி போலீசார் இன்று 3வது நாளாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 24, 2017, 15:52 [IST]

English summary

Delhi police has been investigating TTV Dinakaran’s friend Mallikarjuna and assistant for 3rd day.