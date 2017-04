அவரை மட்டும் ஏன் கைது செய்யவில்லை?: டிடிவி தினகரனை சிக்கலில் மாட்டிவிட்ட சுகேஷ் வக்கீல் கேள்வி

"ஏன் தினகரன் கைது செய்யப்படவில்லை? சுகேஷுக்கு காவல் நீட்டிப்பு கேட்பது ஏன்? " என வழக்கறிஞர் கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Counsel for Sukesh Chandrasekhar the alleged middleman in the ECI bribery case asked why TTV Dinakaran was not arrested. The counsel, while presenting his arguments, against police's plea to extend custody asked, "TTV Dinakaran is the main accused in the case. Why hasn't he been arrested? Why is the police seeking an extension for Sukesh's custody?"