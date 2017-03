வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கு இருக்கிறதா? செல்போன் எண், ஆதார் விவரம் வழங்க ரெடியாகுங்கள்! அரசு கெடுபிடி

தற்போதுள்ள சேமிப்பு கணக்குதாரர்களில் 65 விழுக்காடு அளவுக்கே செல்போன் நம்பரை கொடுத்துள்ளனர். 50 சதவீத வாடிக்கையாளர்கள்தான் ஆதார் எண்ணை கொடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The government has instructed banks to link all savings accounts with mobile and Aadhaar numbers by March 31, 2017, and enable mobile banking for such customers.