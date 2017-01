தமிழக வன்முறை.. தலைமைச் செயலாளரிடம் விளக்கம் கேட்கிறது மத்திய அரசு

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டக்காரர்கள் மீது காவல்துறை தடியடி நடத்தி வருவதால் ஆங்காங்கே அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழக தலைமைச் செயலாளரிடம் இதுதொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம்

English summary

Due to jallikattu protestors objection to end up the protest, police attacked people who took part in the protest. So tamilnadu remains so tensed. If Situation won't become normal, home ministry told that they will send central force to Tamilnadu.