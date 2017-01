அண்ணன்டா.. தம்பிடா... ஜல்லிக்கட்டுக்காக பெங்களூரில் தமிழர்களுடன் கைகோர்த்து திரண்ட கன்னடர்கள்!

ஜல்லிக்கட்டுக்காக பெங்களூரு டவுன் ஹாலில் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டு போராட்டம் நடத்தினர். இப்போராட்டத்தில் தமிழருடன் கன்னடர்களும் கை கோர்த்து முழக்கம் எழுப்பினர்.

English summary

Social media campaigning has brought together more than 1000 people to Bengaluru's town hall.