அப்பல்லோவில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்பே ஒரு வாரமாக ஜெ.வுக்கு காய்ச்சல்.. ஏன் கண்டுகொள்ளவில்லை?

சென்னை அப்பல்லோவில் ஜெயலலிதா அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அவருக்கு ஒரு வாரமாக காய்ச்சல் இருந்ததாக எய்ம்ஸ் அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டது.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 11:19 [IST]

English summary

Former Chief Minister Jayalalitha had suffered from fever for 1 week when she was admitted in Apollo Hospital, says AIIMS medical report which was released by TN govt.