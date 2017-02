தொடர்பை இழந்த இந்திய விமானம்.. நடுவானில் சுற்றி வளைத்த ஜெர்மன் போர் விமானங்கள்..பரபர நிமிடங்கள்

330 லண்டன் சென்ற இந்திய விமானத்தின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதை அடுத்து இந்திய விமானத்தை ஜெர்மன் போர் விமானங்கள் சுற்றி வளைத்தன.

English summary

A Jet Airways aircraft from Mumbai to London with 330 passengers on board was intercepted en route by two German fighter jets near Cologne after the airline pilots failed to respond to all the calls made by the local air traffic control to establish contact.