உச்சநீதிமன்றத்தின் 7 நீதிபதிகளுக்கு பிடிவாரண்ட்.. ஹைகோர்ட் நீதிபதி கர்ணன் அதிரடி உத்தரவு

உச்சநீதிமன்றத்தின் 7 நீதிபதிகளுக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து நீதிபதி கர்ணன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Justice C S Karnan has ordered non-bailable warrant against seven judges including the Chief justice of India.