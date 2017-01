மேகாலயா ஆளுநர் சண்முகநாதன் மீது இளம்பெண் பாலியல் தொந்தரவு புகார்- ராஜ்பவன் ஊழியர்களும் போர்க்கொடி!

மேகலயா ஆளுநரான தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சண்முகநாதன் மீது பரபரப்பு புகார் கிளம்பியுள்ளது. நேர்முக தேர்வுக்கு வந்த இளம்பெண்ணுக்கு சண்முகநாதன் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார் என்பது புகார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A woman who had applied for the PRO post at the Meghalaya Raj Bhavan has accused governor Shanmuganathan of molesting her during a personal interview. But he denied the allegations.