மகளின் கொலைக்கு இன்போசிஸ் நிறுவனம் பொறுப்பேற்க வேண்டும்- ரசிலாவின் தந்தை

தங்களது மகளின் கொலைக்கு இன்போசிஸ் நிறுவனம் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று புனேவில் இன்போசிஸ் அலுவலகத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட கேரள பெண் ரசிலாவின் தந்தை ராஜூ கூறியுள்ளார்.

English summary

We will file a complaint for a detailed inquiry into Rasila’s death. she had mentioned about the same security guard making advances towards her. Though she had complained to the company officials no action had been taken her Parents said on Monday.