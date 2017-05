துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக வெங்கய்யா நாயுடு பெயர் பரிந்துரை?

துணை ஜனாதிபதி பதவிக்கு மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்யா நாயுடுவின் பெயரும் பரிசீலனையில் இருப்பதாக டெல்லி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Hamid Ansari will step down as the Vice President of India in August. While the BJP has already been looking for the next President of India, the race is also on for the next Vice President of India. For now the front runner for the post of President is Jharkhand Governor.