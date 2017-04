சபரிமலை அய்யப்பன் கோயிலில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு..... காசு கொடுத்து வாங்கும் தேவஸ்தானம்!

சபரிமலை அய்யப்பன் கோயிலில் தண்ணீர் இல்லாமல் தேவஸ்தானம் போர்டு சிரமப்பட்டு வருகிறது. ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி விஷு பண்டிகை வருவதால், பணம் கொடுத்து தண்ணீர் வாங்க முடிவு செய்துள்ளது.

English summary

In Kerala Pamban river is almost dried. Because of this there is no water in Sabarimala Swamy ayyappan temple.