மண்டை ஓடு, மண்சட்டியுடன் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய தமிழக விவசாயிகள்!!

மண்டை ஓடு மண்சட்டியுடன் டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Tamil farmers protest in delhi for demanding drought fund. They plan to keep 100 days hunger strike.