சிறைக்குள் சசிகலா மீது தாக்குதல் நடைபெறலாம்.. உளவுத்துறை வார்னிங்.. பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு

நாடகத்தை அரங்கேற்றி, பெங்களூரில் தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என கூறிவிட்டு, தமிழக சிறைக்கு தன்னை மாற்றுமாறு சசிகலா தரப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

English summary

There is tight security around the cell in which Sasikala Natarajan is lodged. Based on an intelligence report that she should be attacked in jail, ten women constables have been deployed to guard her. The report states that there could be an attack on her, even a stage managed one and hence security around her cell needs to be tight at all times.