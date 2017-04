ஜாமீன் கிடைக்குமா? இன்று பகல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்படுகிறார் டிடிவி தினகரன்!

இரட்டை இலைச்சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்ப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் இன்று பகல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த படவுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran have been arrested by the Delhi police. He will be appeared in the court today. But its difficult for his to get bail.