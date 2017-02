உத்திர பிரதேசத்தில் 53 தொகுதிகளுக்கான 4ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது

உத்திரபிரதேசத்தில் 4ம் கட்டமாக 53தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று தொடங்கி , நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Polling began this morning in 53 constituencies spread over 12 districts that figure in the fourth phase of the Uttar Pradesh Assembly elections.