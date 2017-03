உத்தரகாண்டில் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெல்லும் - இந்தியா டுடே எக்ஸிட் போல்

உத்தரகாண்டில் பாஜக தனி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும் என்று இந்தியா டுடே இந்தியா டுடே மை அக்சிஸ் எக்ஸிட் போல் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Projections of for India Today-My Axis India Uttarakhand assembly polls predicts BJP emerging as the single largest party with 46 - 53 seats.