தனியே.. தன்னந்தனியே... உலகைச் சுற்றிப் பறக்கும் ஆப்கன் பெண் விமானி!

விமானத்தின் மூலம் உலகையே தன்னந்தனியாகச் சுற்றி சாதனைப் படைக்கிறார் ஆப்கானிஸ்தான் பெண் விமானி ஷயஸ்தா வயஷ்.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 17:12 [IST]

English summary

An Afghan woman pilot hoping to become the youngest woman in history to complete a solo round-the-world flight was preparing Monday to start the Transatlantic leg of her great journey.