ஜன்னல் சீட்டுக்காக விமானத்தில் கட்டிப்பிடி சண்டை- சரமாரி கும்மாங்குத்து- வைரலான வீடியோ

கலிபோர்னியாவில் இருந்து புறப்பட்ட சௌத் வெஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஜன்னல் இருக்கை சீட்டுக்காக இரண்டு ஆண்கள் கட்டிப்பிடி சண்டை போட்டுக் கொண்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Southwest airlines flight travelled to oakland of California turned as afight ring for two passengers because of seat disputes