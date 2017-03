இலங்கை சிறைகளில் இருந்து 85 தமிழக மீனவர்கள் விடுவிப்பு.. இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைப்பு

இலங்கை சிறைகளில் இருந்து 85 தமிழக மீனவர்கள் இன்று விடுவிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனைவரும் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.

English summary

Sri Lanka has released 85 Tamil fishermen, who detained for cross border fishing.