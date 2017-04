வருமான வரித்துறை புகாரால் 3 அமைச்சர்கள் எந்த நேரத்திலும் கைது? பரபரப்பில் தமிழக அரசியல்

ஐடி ரெய்டில் சிக்கிய ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கைது செய்யப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் இந்த புதிய வழக்கும் அமைச்சரவையை ஆட்டம் காண வைத்துள்ளது.

English summary

3 Minister who were stop IT officials in the Vijaya Bhaskar house may get arrested by the police.