தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் 3 யூனிட்டுகள் முடக்கம்.. மின் வெட்டு வருமா.. மக்கள் அச்சம்

தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் 3 யூனிட்டுகள் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மின் வெட்டு ஏற்படுமா என்ற அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

3 Unit shut down in Tuticorin power plant, due to boiler the puncture.