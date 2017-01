திருப்பூரில் 8 வயது மகளை பலாத்காரம் செய்த தந்தைக்கு 10 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை

பெற்ற மகளையே பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தந்தைக்கு 10 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A 8-year old girl was sexually assaulted by her father in Tirupur. He gets 10 years jail