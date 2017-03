ஜெயலலிதாவின் மகன் எனக்கூறி வாலிபர் கலாட்டா.. சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு

இந்த ஜென்மத்தில் நான்தான் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான வாரிசு என்பதாகவும், இதை கமிஷனரிடம் கூற வேண்டும் என்றும் வாலிபர் தெரிவித்தார்.

A man who claim he was the real son of then CM Jayalalitha is taken custody by the police.