ஒரு தியானம் கலைந்தது.. தமிழகம் தலை நிமிர்ந்தது... - நடிகர் மனோ பாலா ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவு

நடிகரும் திரைப்பட இயக்குநருமான மனோபாலா முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor and Director mano bala supprts CM O.Paneerselvam. He said after a meditation dispersed, the state head straightens.